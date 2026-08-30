مستوطنون بدعم الجيش يعتدون على أراضٍ ومنازل شمال الضفة

لا تزال حرب المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم تتفاعل في شمال الضفة الغربية، إثر هجوم شنته مجموعات على أراضٍ ومنازل، مع اقتحام متزامن نفذته القوات الإسرائيلية لبلدة قصرة جنوب نابلس، فيما أسفر إطلاق نار في غزة عن مقتل فلسطيني.

وشهدت بلدة قصرة جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، أمس، مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات، عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة، وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن الهجوم الاستيطاني أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، تركزت الإصابات في محيط المنازل المحاصرة التي تتعرض لاعتداءات متواصلة، فيما تصدى الأهالي لمحاولات الاقتحام والاعتداء.

كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها، بالتزامن مع إطلاق النار ومحاصرة شبان داخل منازلهم.

وقال رئيس بلدية قصرة، عبدالعظيم وادي، في تصريح مقتضب، إن الجيش الإسرائيلي يحتجز سيارة إسعاف في محيط أحد المنازل المحاصرة في البلدة.

في المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة في قصرة.

وتواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الـ21 على التوالي، حصار 3 منازل فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وسط تضييق متواصل على سكانها ومؤشرات على محاولات تهجير العائلات والاستيلاء على أراضيها.

نيران وضحايا

في غزة، قُتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار في مناطق عدة بقطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن إطلاق النار من القوات الإسرائيلية مستمر منذ ساعات الصباح في قرية المصدر بوسط القطاع وشوارع مخيم المغازي المتاخم لها.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن مصادر محلية قولها، إن إصابة بالرصاص وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء إطلاق نار إسرائيلي من الرافعات التابعة للقوات الإسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي المسير غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة ، كما قصفت المدفعية المناطق الشرقية لمدينة غزة، خلال الساعات الأولى من فجر السبت، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار شرقي المدينة.

واستهداف حي التفاح، شمال شرقي غزة، بإطلاق نار إسرائيلي. وأفاد سكان محليون في جنوب القطاع، بأن دبابات الاحتلال أطلقت نيراناً مكثفة تجاه منطقة بطن السمين، جنوبي مدينة خانيونس.

كما استهدفت المناطق الشرقية للمدينة بإطلاق نار آخر. وفي رفح جنوبي القطاع، أطلق الطيران المروحي الحربي الإسرائيلي النار باتجاه المدينة، فيما حلق الطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مواصي خان يونس.