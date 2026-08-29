11 قتيلاً بغارات إسرائيلية على الضفة وغزة

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ غارة جوية في الضفة الغربية، أمس، أسفرت عن مقتل فلسطيني وصفه بأنه عنصر مسلح من حركة حماس.
بالإضافة إلى اثنين من شركائه، في استخدام نادر للقوة الجوية الإسرائيلية الفتاكة في الضفة الغربية. وأفاد الجيش ومسعفون بأن الضربة استهدفت سيارة في منطقة جنين بشمال الضفة الغربية.
وأفادت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات برية إسرائيلية داهمت موقع غارة الطائرة المسيرة، واحتجزت لفترة وجيزة مسعفين ومنعتهم من نقل الجرحى أو القتلى إلى المستشفى.
مشيرة إلى أنه تم القضاء على البيطاوي في غارة نفذتها قطعة جوية تابعة لسلاح الجو، إلى جانب مساعدَين إضافيين، وعُثر في مركبتهم على سلاح.
وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال اقتحمت الموقع. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الجنود احتجزوا طواقمها في جنين بعد وصولهم لمكان الاستهداف، دون أن تتضح تفاصيل حول وجود قتلى أو مصابين في المنزل.
وقالت الجمعية إن القوات الإسرائيلية أفرجت لاحقاً عن طاقمها بعد الاستيلاء على معدات طبية كانت بحوزتهم، وطلبت منهم مغادرة الموقع دون السماح لهم بنقل أي إصابة أو قتيل.
قصف وضحايا
وقال مسؤولو قطاع الصحة إن الهجمات في قطاع غزة شملت غارة إسرائيلية قرب دير البلح أسفرت عن مقتل 3 من عائلة واحدة، وضربة استهدفت دراجة نارية أسفرت عن سقوط قتلى في مدينة غزة، وغارة منفصلة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل فلسطيني آخر.
تخريب أراضٍ
حيث بدؤوا قبل يومين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية. كما واصل مستوطنون تجريف أراضٍ في الجهة الشرقية من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بهدف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين لصالح مستوطنة شيلو والبؤر الاستيطانية التي أقاموها مؤخراً على أراضي البلدة، وبخاصة في الجهة الشرقية.