ضربات إسرائيلية تقتل 3 في الضفة الغربية و5 بقطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية في ​الضفة الغربية اليوم الجمعة أسفرت عن مقتل فلسطيني وصفه بأنه عنصر ‌من "حماس"، بالإضافة إلى اثنين من شركائه، في استخدام نادر للقوة الجوية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت خدمة ‌الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات برية إسرائيلية داهمت موقع ‌غارة الطائرة المسيرة، واحتجزت ‌لفترة وجيزة مسعفين ومنعتهم من نقل الجرحى أو القتلى إلى المستشفى.

وأجبرت عمليات نفذتها ​إسرائيل في شمال الضفة الغربية في ⁠2025 آلاف الفلسطينيين على النزوح من ديارهم، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإزالة مخيمات لاجئين وأبقت قواتها في تلك المناطق في أطول وجود لها ببعض مدن ​الضفة الغربية ⁠منذ عقود.

وفي قطاع غزة، ذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين قتلوا في ثلاث غارات إسرائيلية اليوم الجمعة.

وشملت تلك الهجمات غارة إسرائيلية قرب دير ‌البلح أسفرت عن مقتل ثلاثة من نفس العائلة، وضربة استهدفت دراجة نارية أسفرت عن مقتل شخص ​في مدينة غزة، وغارة منفصلة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل فلسطيني آخر، وفقا لما ذكره مسؤولو قطاع الصحة.