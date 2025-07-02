صفقة بصيغة جديدة تتضمن تعويضات سياسية لإسرائيل

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تفاؤله بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع المقبل، بالرغم من إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

وقال ترامب، إنه يأمل في «التوصل لهدنة في غزة خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أنه سيكون «حازماً» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن إنهاء حرب غزة حين يزور واشنطن الاثنين المقبل.

ويوجد المبعوث الإسرائيلي رون ديرمر المقرب من نتانياهو في واشنطن، حيث يناقش وقفاً محتملاً لإطلاق النار. ووسعت إسرائيل، أمس، هجماتها على القطاع، وقتلت أكثر من 50 فلسطينياً وجرحت العشرات.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن صيغة جديدة جارٍ بحثها، تتضمن تعويضات سياسية لصالح إسرائيل مقابل إنهاء الحرب على غزة، منها إعلان سوري بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن المقترح يقضي بمرحلته الأولى بإطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، يليه التفاوض على المبادئ الأساسية لإنهاء الحرب، على أن يُعلَن لاحقاً وقف الحرب رسمياً وإطلاق بقية الأسرى.

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