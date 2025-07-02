الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَّين في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين أحدهما فتى، في واقعتين منفصلتين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن الطفل أمجد نصار أبو عواد (15 عاماً) لقيا حتفها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة، وإن الشاب سامر بسام زغارنة (24 عاماً)، قضى برصاص الجيش كذلك قرب بلدة الظاهرية جنوب الضفة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه «يتحقق من ذلك».

الأسبوع الماضي لقي أربعة فلسطينيين بينهم طفل في الثالثة عشرة وفتى في الخامسة عشرة حتفهم في واقعتين منفصلتين أيضاً في قرية كفر مالك قرب رام الله وقرية طمون شمال الضفة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي 947 فلسطينياً، أغلبهم من المدنيين، على يد جنود أو مستوطنين، حسب بيانات السلطة الفلسطينية.

وفي محافظة الخليل، سلمت السلطات الإسرائيلية أمس، إخطارات لهدم منازل ووقف العمل في بناء منازل ومدرسة وشبكة مياه في منطقة «اشكاره» جنوب شرق يطا.

ونقلت وكالة معاً الفلسطينية عن الناشط الإعلامي في مسافر يطا، أسامة مخامرة، قوله إن الإخطارات شملت هدم منزل مكون من طابقين مساحة كل طابق 150 متراً مربعاً، للمواطن الفلسطيني إبراهيم محمود أبوصبحة، ووقف العمل في منزل قيد الإنشاء لمحمد عايد أبوصبحة، ومساحته تقدر بنحو 140 متراً مربعاً.

وأضاف، بأنه تم تسليم إخطار بوقف العمل بمنزل رأفت رزق الشامسطي ومساحته تقدر بنحو 140 متراً مربعاً، وإخطار هدم منزل عمر حمد النواجعة، المكون من طابقين، مساحة كل طابق نحو 200 متر مربع، وإخطار وقف العمل في منزل ريان محمد أبوصبحة المكون من طابقين كل منهما 150 متراً مربعاً.

وأكد أن الإخطارات شملت مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة، وهو إخطار بالهدم النهائي. وتحوي المدرسة 9 صفوف مبنية من الطوب والصفيح، وهي من الروضة حتى الصف الرابع، ويدرس فيها 130 تلميذاً وتلميذة. كما تم إخطار بوقف العمل في شبكة المياه المغذية لمنطقة «اشكاره» وعدة مناطق مجاورة.