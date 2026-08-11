إسرائيل تصعّد في الضفة ومستوطنون يقتحمون «الأقصى»

عاش عدد من مناطق الضفة الغربية تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، تمظهر في الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل التي نفذها الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع إقدام مستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية، برفقة مستوطنين، منطقتي خلايل اللوز وأبو انجيم جنوب شرق محافظة بيت لحم.

وتمركزت على امتداد الشارع الرئيسي، بالتزامن مع زيارة وفد دبلوماسي إلى منطقة خلايل اللوز ضمن جولة ميدانية تنظمها وزارة الخارجية الفلسطينية للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، قرية واد فوكين غرب بيت لحم، وداهمت منزل أحد السكان وأجبرت أفراد أسرته على إخلائه طوال فترة المداهمة، فضلاً عن اقتحامها منطقة برك سليمان الأثرية وبلدات العبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة، دون تسجيل اعتقالات في تلك المناطق، وفق ما نقلت «وفا» عن مصادر محلية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين خلال مداهمات، فجراً، في محافظة جنين، بعدما اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين وداهمت عدداً من المنازل وأجرت تحقيقات ميدانية مع سكانها. وشهدت قرية جلبون اعتقال شاب فلسطيني بعد تفتيش عدد من المنازل.

فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات السيلة الحارثية واليامون ويعبد، وداهمت منازل فيها. وفي جنوب الخليل، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلاً في خلة الفرا غرب بلدة يطا، تبلغ مساحته نحو 180 متراً مربعاً.

في الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية. وقالت مصادر محلية لوكالة «وفا»، إن 116 مستوطناً اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية.

إلى ذلك، أُصيب فلسطينييون، فجر أمس، بنيران إسرائيلية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة «وفا» عن مصادر محلية قولها، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق متفرقة في خان يونس، والبريج، وبيت لاهيا في القطاع.