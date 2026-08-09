إسرائيل تصعّد في الضفة واعتداءات المستوطنين مستمرة

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته الواسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينما استمرت آلياته في تجريف المزيد من الدونمات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخراً.

وفي السياق، أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أمس، أن المجلس سيعقد بعد غدٍ الثلاثاء جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن بند الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء.

ومن المنتظر أن يستمع المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف، حنان سليمان.

في الأثناء، أفادت مصادر فلسطينية محلية للوكالة الرسمية بأن عدداً من الآليات الإسرائيلية تواصل أعمال تجريف في منطقة غرابة شمال غرب البلدة، لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي الفلسطينيين، والتي تبلغ مساحتها نحو 10 دونمات، ونُصب فيها بيت متنقل «كرفان».

ولفتت المصادر إلى أن هذه البؤرة تنطلق منها اعتداءات المستوطنين، الذين يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وتتكرر اعتداءاتهم عليهم، ومحاولاتهم سرقة المواشي والخيول، إلى جانب رعي مواشيهم، وتدمير المزروعات، بحماية من الجيش الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل شقت قبل أشهر طريقاً استيطانياً من مستوطنة معاليه ليفونة إلى منطقة غرابة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالسواتر الترابية، لتسد بذلك المنفذ الوحيد المتبقي أمام حركة الأهالي والمركبات.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الرئيسي ليعبد بالسواتر الترابية، أول من أمس، كما أغلقت الطريق الذي يشكل المنفذ الوحيد للوصول إلى البلدة من جهة كفيرت، مروراً بمنطقة الطرم وقاعة قطر الندى وصولاً إلى يعبد.

كما أقدم مستوطنون على تنفيذ اعتداءات طالت القطاع الزراعي في منطقة دير شرف غرب نابلس، حيث اقتلعوا ودمروا 110 أشجار زيتون.

وشملت الاعتداءات إتلاف ممتلكات زراعية وتدمير خزانات مياه وهدم جدار تعود ملكيتها لمواطنَين فلسطينيين، وذلك في ظل تصاعد مشهود للهجمات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأصيب فلسطينيان، أمس، جراء اعتداء للمستوطنين على بلدة بيت فوريك، شرق نابلس. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شابين جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في بيت فوريك.