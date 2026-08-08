توغّل إسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان

توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة - السبت باتجاه بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان ورفعت ساتراً ترابياً جديداً في محيط الساحة في انتهاك جديد "لاتفاق المنطقة التجريبية"، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد انتشر في 21 يوليو الماضي في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، في إطار تنفيذ اتفاق الإطار بما يتعلّق بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان.

ويذكر أن لبنان كان قد وقّع في 26 يونيو الماضي اتفاق إطار ثلاثي بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن. وينصّ الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.