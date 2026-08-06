خطة استيطانية لاستكمال عزل القدس عن الضفة

تتحرك إسرائيل استيطانياً لاستكمال عزل مدينة القدس من جهاتها الأربع عن الضفة الغربية، وسط تحرك عربي في وجه ممارسات إسرائيل اللاشرعية في مدينة المقدسة، وحشد موقف دولي للجمها، وسط دعوات لعقد اجتماع إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث التصعيد وسبل مواجهته.

وأدان اجتماع وزاري عربي السياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف مدينة القدس، معلناً إطلاق تحرك مشترك، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحشد موقف دولي لوقفها.

وشدد وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، في بيان أصدره الاجتماع الوزاري لدعم القدس.

ودعا المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس.

وأعلن الاجتماع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.

بدوره، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة.

واعتبر أن حماية القدس تعد ركيزة أساسية لأي سلام، وأدان بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

في السياق، كشفت جمعية «عير عميم» الإسرائيلية، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على المخطط في 28 يوليو الماضي، والذي يشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 20 هكتاراً، أي نحو 200 دونم، مع توسيع المستوطنة جنوباً باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم، ما يعني فصل المدينة المقدسة بشكل تام عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.

اقتحامات وتخريب

على صعيد متصل، أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل عدة لمخيم قلنديا شمال القدس، بالتزامن مع اقتحامه منذ ساعات فجر أمس وبدأت بحملة هدم وتخريب لبيوت ومنشآت.

وذكرت محافظة القدس، في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتدت بوحشية على الشبان خلال اقتحامها مخيم قلنديا.

وأظهر فيديو أظهر عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يطرحون شاباً أرضاً، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق.

على الصعيد نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة أبوديس شرق القدس.

في الأثناء، هدمت القوات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية غرب وجنوب شرق بيت لحم بالضفة.

ونقل عن مصادر محلية قولها، إن القوات برفقة آليات وجرافات، اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وهدمت منزلين مأهولين بذريعة عدم الترخيص.

وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، هدمت القوات الإسرائيلية منزل مسن بعد أن اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة خلايل القص شرقها.