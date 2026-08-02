الإمارات: اتفاق غزة تطور مهم لإنهاء الصراع

رحبت الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.

في لندن وصف رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورينهام، ما يجري في قطاع غزة بأنه «ندبة في الضمير الجماعي»، مشدداً على ضرورة وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين.

ودعا إلى زيادة الضغوط وفرض عقوبات إضافية وقيود على تصدير الأسلحة. وقال في تصريح أمس إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين «غير مقبول ولا يمكن تبريره». وأضاف أن هناك إجراءات يدرسها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسيتم النظر فيها والإعلان عنها في الوقت المناسب.