الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بأعلى مستوياته

ندّدت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للجم عنف المستوطنين الذي قالت إنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الأوضاع في الضفة تشهد تدهوراً متواصلاً في ظل تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني.

وأكدت المفوضية أن إنشاء البؤر الاستيطانية والهجمات التي يشنها المستوطنون بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعية لتحرك دولي عاجل لوضع حد للاحتلال وعنف المستوطنين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية: «نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».

وأضافت أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تعرض العديد من التجمعات الفلسطينية لهجمات شملت الاعتداء على السكان، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على أراضٍ، وإحراق مساجد، فضلاً عن فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، الأمر الذي أثر في قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، منها الرعاية الصحية والتعليم وأماكن العمل.

وتزامنت تصريحات المفوضية مع إحاطة قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن، حذر خلالها من أن الأوضاع في الضفة الغربية تتدهور بوتيرة متسارعة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون اتساع العنف.