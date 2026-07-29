كرة النار الإسرائيلية تتدحرج في الضفة

تدحرجت كرة النار في الضفة الغربية بتوسيع إسرائيل، أمس، نطاق عملياتها الهجومية في الضفة كما في غزة، لتثبيت وقائع جديدة على الأرض.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع عملياته الهجومية بالضفة، والاستعداد لاحتلال مخيم آخر، على غرار مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

ودفع الجيش بتعزيزات إلى الضفة، ليرتفع عدد الكتائب المنتشرة إلى 26 كتيبة، في ظل تقديرات أمنية تشير إلى أن الأوضاع سيكون من الصعب احتواؤها إذا استمر التصعيد.

وهدمت القوات الإسرائيلية، 3 منازل في الضفة لترتفع عمليات الهدم إلى 13 منزلاً فلسطينياً خلال 24 ساعة.

فيما أصدرت قوات الاحتلال أربعة أوامر بالاستيلاء على 22 دونماً من أراضي محافظة جنين. كما اقتحم 176 مستوطناً باحات المسجد الأقصى.

وفي قطاع غزة، أظهرت تحقيقات ميدانية استمرار تمدد المنطقة العازلة المعروفة بـ«الخط الأصفر» في أحياء بمدينة غزة ودير البلح وخان يونس وشمال رفح، بالتزامن مع أوامر إخلاء دفعت مزيداً من السكان إلى النزوح من جديد، فيما أفادت مصادر بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة 14 بقصف إسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.