انفلات عدوان المستوطنين في الضفة

شهدت الضفة الغربية، أمس، تصعيداً أمنياً خطيراً، مع انفلات المستوطنين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وتدخل جيش الاحتلال بنشر 26 كتيبة عسكرية لحماية المستوطنين وتأمين طرقهم وسط تهديدات بشن عملية واسعة النطاق.

كما حاصر مدينة نابلس وقرى عدة حولها، أبرزها قرية تل التي بدأت شرارة الأحداث الأخيرة منها بعد اعتداءات المستوطنين.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين، أمس، على القرى الفلسطينية وأصابوا العشرات من الفلسطينيين بالرصاص، وأقاموا بؤراً استيطانية جديدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ منذ الليلة قبل الماضية حملة أمنية في أنحاء الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 70 فلسطينياً، واستجواب عشرات آخرين.

وأكد الجيش أنه سيواصل العمل ضد ما وصفها بالبنى التحتية المسلحة ومنع تنفيذ هجمات.

وفي قطاع غزة اغتال الجيش الإسرائيلي ستة فلسطينيين، وأصاب 16 آخرين، في سلسلة غارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة شرق مدينة خان يونس.