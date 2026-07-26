إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة

اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أمس، بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين، وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار، اندلع في قرية تل بشمال الضفة، عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية.

وقال وليد زيدان، رئيس بلدية تل: «في حملة اعتقالات لغاية اللحظة تم اعتقال ما يقارب 70 شخصاً، وعاملي مركز تحقيق ميداني في أحد المنازل، وتم الإفراج عما يقارب 10 إلى 12 شخصاً لغاية اللحظة، هناك مداهمات للمنازل، هناك ‌دوريات للجيش تلف الشوارع، ولا يوجد حركة للناس في الشوارع».

في الأثناء شيّع سكان من قرية تل الفلسطينيين الأربعة، وفقاً للسلطات المحلية.

وقال رئيس مجلس القرية، وليد زيدان، إن عائلات القتلى أقامت جنازة باكراً في الصباح، مشيراً إلى أن ثلاثين شخصاً فقط تمكنوا من المشاركة فيها، بسبب قيود فرضها الجيش الإسرائيلي.

وقال زيدان، إن الحادث وقع عندما دخل نحو عشرين مستوطناً من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة القرية.

وأضاف: «خرج القرويون للدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم، فاندلعت اشتباكات بين السكان والمستوطنين»، وكان الجيش لا يزال منتشراً في القرية، صباح السبت، بحسب المسؤول الفلسطيني، الذي أفاد عن اعتقال 51 من سكانها لاستجوابهم، لم يطلق سراح سوى ستة منهم حتى الآن.

وشارك محافظ نابلس غسان دغلس في مراسم التشييع، ونشر مكتبه صورة على فيسبوك، تظهر فيها جثامين القتلى الأربعة ملفوفة بالعلم الفلسطيني.