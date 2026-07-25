إسرائيل: اعتقالات واسعة في الضفة وغارات توقع قتلى في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل أكثر من 70 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال الليل واليوم السبت، وذلك بعد يوم من انتشار قواته في مختلف أنحاء المنطقة عقب أعمال عنف أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين من سكان القرى.

وبقي الجنود في قرية تل بشمالى الضفة الغربية، التي شهدت مركز الاشتباكات أمس الجمعة. ووصف فلسطينيون عمليات تفتيش شملت مداهمة مستشفى في مدينة نابلس، إحدى أكثر مناطق الضفة الغربية توترا.

وفي واقعة منفصلة، ذكر مسعفون ⁠أن غارة إسرائيلية أخرى قتلت مسعفا فلسطينيا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وأضافوا أن غارة جوية إسرائيلية أخرى قتلت شخصين داخل منزل في خان يونس جنوب القطاع، مما ‌يرفع عدد القتلى اليوم إلى ثلاثة على الأقل.