إسرائيل تقتل 12 فلسطينياً بينهم 6 من عائلة واحدة في غزة

قُتل 12 فلسطينياً، أمس، ستة منهم من عائلة واحدة وبينهم أربعة أطفال، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، في حين دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «تكثيف» الجيش الإسرائيلي هجماته أخيراً في قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان، أن طواقمه تمكنت من انتشال 6 قتلى هم زوجان وأطفالهما إثر استهداف منزل لعائلة المصري مقابل الغرفة التجارية في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة فجر أمس.

ولاحقاً أعلن مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وصول قتيلين وعدة جرحى في غارة إسرائيلية على مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة. كما أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في محيط مستشفى الخدمة العامة في منطقة السامر وسط مدينة غزة.

في الأثناء، دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، «تكثيف» الجيش الإسرائيلي هجماته أخيراً في قطاع غزة، ما أسفر وفقاً لها عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً بينهم ستة أطفال وثماني نساء بين 13 و20 يوليو.

وصرح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف أن 34 من الضحايا «قتلوا بعيداً من الخط الأصفر» الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حركة «حماس» وتلك التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال إنه على سبيل المثال، وفي هجمات وقعت في 17 و18 يوليو، خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 10 هجمات إسرائيلية في مدينة غزة ووسط القطاع وشماله وفي خان يونس أودت بـ21 فلسطينياً على الأقل.

وشدد على أن «قتل المدنيين في هذه الهجمات يفاقم المخاوف حيال تواصل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب وغير ذلك من الفظاعات الأخرى في غزة».

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الهولندية، أمس، أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتباراً من 22 سبتمبر. وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيوداً على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون.