قتيلان بهجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة

قُتل فلسطينيان بنيران القوات الإسرائيلية، أثناء هجوم شنه مستوطنون في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر رسمية فلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل عودة عبدالرحيم عودة فراخنة وأحمد عادل رشيد أبومخو، برصاص إسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين بحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية اقتحموا منطقة البلدة القديمة في القرية، وقاموا بعمليات تفتيش لمنازل وحظائر للمواشي، تخللتها اعتداءات وسرقة أغنام تعود لأهالي القرية. وأضاف أن السكان حاولوا التصدي لهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وتم إطلاق النار صوب شبان القرية، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وقال رئيس مجلس قرية دير جرير، عيد حماد، إن المستوطنين وضعوا علامات على الأغنام تمهيداً لسرقتها وأحضروا مركبة وقاموا بتحميلها، مضيفاً: «كان هناك ردة فعل من شباب البلد واندلعت مواجهات أسفرت عن إصابات».

وشيع جمع من الفلسطينيين القتيلين في وقت مبكر، أمس، انطلاقاً من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، بحسب ما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية، ولف الجثمانان بالعلم الفلسطيني.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته وقوات من الشرطة استدعيت إلى دير جرير، عقب ورود تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين دخلوا المنطقة. وأضاف أن اشتباكاً عنيفاً اندلع في المكان، وقام خلاله مسلحون برشق القوات بالحجارة. ورد العناصر بإطلاق النيران.