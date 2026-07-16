مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

لقي أربعة فلسطينيين حتفهم، اليوم الخميس، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وقالت مصادر طبية إن "فلسطينيا قتل وأصيب آخرون بجروح جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة ميناء غزة غرب المدينة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء".

وأفاد شهود عيان بأن "الغارة تسببت في اندلاع حريق داخل الخيمة وامتد إلى عدد من الخيام المجاورة، وسط حالة من الهلع بين النازحين، لا سيما النساء والأطفال".

وفي حادث منفصل، ذكرت المصادر الطبية أن "فلسطينيا آخر قتل في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة".

وقالت مصادر محلية إن "قوات إسرائيلية توغلت خلال الليلة الماضية في المنطقة وأعادت تموضعها باتجاه الغرب، ما دفع عددا من السكان إلى مغادرة منازلهم ومواقع نزوحهم خشية اتساع العمليات العسكرية".

كما أعلنت المصادر "مقتل فلسطينيين اثنين في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على محيط مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن تلك الغارات.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قتل عمر أحمد أبو قاسم، الذي وصفه بأنه "مسؤول القنص على مستوى كتيبة في الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك خلال عملية نفذت يوم أمس (الأربعاء) في وسط قطاع غزة".

وقال الجيش إن "أبو قاسم شارك خلال الحرب في تنفيذ هجمات ضد قواته، واتهمه بمحاولة إعادة تأهيل القدرات العسكرية لـ "حماس" والتخطيط لتنفيذ عمليات جديدة، مؤكدا أن قواته ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بـ "التهديدات الفورية".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تبادل الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الأول 2025.

ووفق مصادر طبية في قطاع غزة، قتل 1123 فلسطينيا وأصيب 3616 آخرون منذ بدء سريان الاتفاق.