إسرائيل تقتل 4 من عائلة واحدة في غزة

قُتل 4 أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلة، فجر أمس، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما نجا طفل آخر بعد انتشاله من تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفَّذت الهجوم على منزل يعود لعائلة أبو قاسم قرب دوار البركة، ما أسفر عن تدمير كبير في المبنى واندلاع حريق كبير.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التوترات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي؛ حيث أحصت مصادر فلسطينية رسمية مقتل أكثر من ألف فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ وقف النار.

وارتفع عدد ضحايا حرب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع ‏من أكتوبر 2023، إلى 73246 قتيلاً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على التلغرام أمس، أن ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 قتيلاً و18 إصابة.

وكان الجيش الإسرائيلي أبلغ الوزراء في المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، أول من أمس، بأن قواته تسيطر حالياً على ما بين 67% و70% من مساحة قطاع غزة، بحسب ما أوردته، القناة آي 24 الاسرائيلية.