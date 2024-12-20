مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: «4 قتلى و3 إصابات بجروح خطرة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمركبة في مخيم طولكرم».

وسبق أن أعلنت الوزارة عن مقتل فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش في مخيم بلاطة في مدينة نابلس القريبة؛ حيث قتل فلسطينيان بينهم سيدة مسنّة برصاص الجيش الإسرائيلي، في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: «مقتل المسنة حليمة صالح أبو ليل (80 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر والساق بمخيم بلاطة».

لاحقاً، قالت الوزارة في بيان ثانٍ: «قتيل ثانٍ وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة». من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثة.

وكانت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت «إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً برصاص حي في الرأس».وبحسب الجمعية سُجلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي، وتم نقلهم إلى المستشفى في حين قامت طواقمها بتقديم العلاج ميدانياً لشاب أصيب بشظايا الرصاص.

واتهم الهلال الأحمر القوات الإسرائيلية «بمنع مركبات الإسعاف (التابعة لها) من الدخول إلى مخيم بلاطة في شمال الضفة الغربية، كما تم إطلاق النار باتجاه المركبات، ما يعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطبية داخل المخيم».