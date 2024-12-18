آمال قوية بصفقة وشيكة في غزة

ساد تفاؤل قوي، أمس، بقرب التوصل إلى صفقة في غزة بعد تأكيدات من إسرائيل وحركة حماس بأن الاتفاق بات وشيكاً.

وقالت مصادر الجانبين، إنه يمكن التوصل إلى الاتفاق خلال أيام ومباشرة تنفيذه.

وأوضحت أن المفاوضات وصلت مراحل نهائية، لكنها تتعثر عند نقطتين يمكن تجاوزهما.

كما أعلنت واشنطن، أمس، أن طرفي الصراع يقتربان من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى.

كما أشار مسؤول في حماس إلى إحراز تقدم غير مسبوق في المفاوضات، وأن الاتفاق قريب بشرط توقف إسرائيل عن وضع شروط جديدة.

وأوضح أن الخلافات لا تزال قائمة حول عدد الأسرى الذين يجب إطلاق سراحهم.

وكشف عن خلاف بشأن أي من الأسرى سيتم الإفراج عنهم.

وبحسب مصدر فلسطيني فإن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل، يتم في الأولى، إطلاق سراح المدنيين والجنود الإسرائيليين الأسرى مقابل وقف إطلاق النار 45 يوماً، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

كما ينص على أن الجيش الإسرائيلي سيغادر مراكز المدن، والطريق الساحلي لقطاع غزة، كما سيتم إنشاء آلية يتمكن بموجبها النازحون من العودة إلى شمال القطاع.

وفي المرحلة الثانية، يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بأكمله.

