إسرائيل تستبق محادثات واشنطن بهجوم عنيف على غزة

شهدت غزة، أمس، إحدى أعنف الهجمات الإسرائيلية، خصوصاً على مناطق شمال القطاع، حيث قتل ما لا يقل عن 60 شخصاً جراء الهجمات، في وقت من المقرر أن يتوجه فيه مسؤولون إسرائيليون إلى واشنطن للمشاركة في محادثات جديدة لوقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يصل أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، بعد يوم من دعوة ترامب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 20 شهراً، وذلك لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وبشأن إيران وصفقات دبلوماسية أوسع نطاقاً محتملة في المنطقة.

وقالت مصادر طبية: إن 58 شخصاً على الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية، أمس، منهم 22 شخصاً، بين نساء وأطفال، قتلوا في غارة جوية على استراحة على شاطئ المدينة، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافاً لمسلحين في شمال غزة، بما في ذلك مراكز للقيادة والتحكم.

حديث الهدنة.. غزة لا تسمع سوى الانفجارات وأوامر الإخلاء