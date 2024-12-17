إسرائيل تعتقل 12 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيليّة منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء 12 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم طالبة جامعية وطفلان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وأفادت هيئة شؤون والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، بأن"عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، رام الله، نابلس، بيت لحم، والقدس، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أنّ "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 12 ألفا و100 من الضّفة بما فيها القدس".