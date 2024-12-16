حصيلة الحرب الإسرائيلية في غزة تناهز 45 ألف قتيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفاً و976 قتيلاً، إلى جانب 106 آلاف و759 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان: «ارتكب الجيش الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 46 قتيلاً، و135 مصاباً، خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، أمس، على أجزاء متفرقة من قطاع غزة، إلى 40 شخصاً، بينهم 35 قتيلاً في محافظة شمال القطاع. وقالت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، إن من بين القتلى أطفالاً ونساء. وأضافت أن عدداً من النازحين قتلوا وأصيبوا، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، مدرسة في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وإجبار النازحين الذين كانوا فيها على إخلائها، تحت تهديد السلاح.

وقال مسعفون وسكان، إن ما لا يقل عن 11 من القتلى، لقوا حتفهم في ثلاث غارات جوية إسرائيلية منفصلة على منازل في مدينة غزة، بينما قتل الآخرون في بلدات بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا. وأفادت تقارير صحفية بأن قوات الاحتلال حرقت جثامين فلسطينيين بمدرسة كانت تؤوي نازحين شمالي غزة.

من جهته، قال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، لـ «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الجيش الإسرائيلي يواصل القصف الجوي والمدفعي باتجاه مستشفى كمال عدوان، والمناطق المحيطة في شمالي القطاع»، موضحاً أنه «منع الوفد الطبي من الوصول للمشفى، حيث نعاني من نقص بالكوادر الطبية، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي، ومقتل عدد كبير من الأطباء والممرضين».