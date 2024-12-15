22 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة

أكد مسعفون أن 22 فلسطينياً على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين يشنون هجماتهم من ملاجئ ومخازن مساعدات.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن من بين القتلى صحافي ورئيس بلدية. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل : قتل رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو ومعه ستة آخرون من موظفي البلدية، إثر استهداف إسرائيل في غارة جوية، مبنى البلدية في دير البلح.

وأوضح أن رئيس البلدية وعدداً من أفراد طاقمه «كانوا يواصلون عملهم لتوفير خدمات المياه والكهرباء لمئات آلاف النازحين»، واصفاً ما جرى بأنه «جريمة جديدة ومتعمدة لضرب المنظومة الخدمية».

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارة أخرى استهدفت مدرسة «الماجدة وسيلة» في منطقة غرب غزة، ما أسفر عن «7 قتلى و10 إصابات على الأقل» بحسب بصل، الذي اعتبرها «مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي مئات النازحين».

من جهة ثانية لقي صحافي حتفه في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق تأكيد الدفاع المدني ونقابة الصحافيين.

وذكر الدفاع المدني في بيان أن الطيران الحربي شن عشرات الغارات الجوية في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، كما قام الجيش الإسرائيلي في الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسف عدد من المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبلدة بيت لاهيا في شمالي القطاع.