مقتل طفل وإصابة عدد من الفلسطينيينفي قصف إسرائيلي جنوب غزة

قُتل طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين، أمس، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعاً للمدنيين في منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

وقالت المصادر إن الغارة استهدفت تجمعاً للسكان داخل مخيم «الأرض الطيبة» للنازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن مقتل الطفل أحمد محسن الرقب وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مناطق تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح ورضوض وحالات اختناق، أمس، جراء هجوم نفذه مستعمرون على مساكن الأهالي وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، كما أقدموا على اقتلاع نحو 60 شجرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».