عشرات القتلى في غارة إسرائيلية على مخيم بغزة

انتحب العشرات في مستشفى بقطاع غزة، أمس، قبل دفن جثث بعض الذين سقطوا من بين 33 لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على مكتب بريد يؤوي نازحين.

وقال مسعفون إن العائلات النازحة بسبب الصراع المستمر منذ 14 شهراً لجأت إلى مكتب البريد في مخيم النصيرات. وأدى الهجوم الذي وقع فجر أمس، إلى إلحاق أضرار بعدة منازل قريبة. وشيعت العائلات الفلسطينية الجثث التي تم نقلها لمستشفى العودة في النصيرات بعضها في أكفان بيضاء وبعضها الآخر ملفوفاً في بطانيات إلى مثواها الأخير. وقال سهيل مطر الذي قتل أحفاد له وزوجة ابنه «قتلوا الأمل والتفاؤل».

وأضاف «كلما حدثت أمور وقلنا إن هناك هدنة وسنرتاح... بعد ذلك يغيرون رأيهم... لا نعرف لماذا».

وذكرت إسرائيل أنها كانت تستهدف قيادياً في حركة الجهاد الإسلامي، لكنها لم تذكر اسمه.

والنصيرات هو أحد المخيمات الثمانية القديمة في غزة التي كانت في الأصل مخصصة للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من نكبة عام 1948. وهو اليوم جزء من منطقة حضرية مكتظة بالنازحين من أنحاء القطاع.

صور مروعة

وقالت لويز واتريدج، المسؤولة بالطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر رابط فيديو من النصيرات لمؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف أمس، «رأينا صوراً مروعة للغاية من مكان الواقعة». وأضافت «هناك آباء يبحثون عن أبنائهم، وأطفال يغطيهم الغبار والدماء يبحثون عن آبائهم، وهناك إصابات متعددة، بالإضافة إلى القتلى الذين تم تسجيلهم وأناس لا زالوا مدفونين تحت الأنقاض».

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 12 على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منفصلة في أنحاء القطاع، بينهم ثلاثة في خيمة تؤوي عائلة نازحة في خان يونس وصحفي محلي في مدينة غزة.

الضفة الغربية

وقالت الشرطة الإسرائيلية، أمس، إنها أطلقت النار على رجل فلسطيني وقتلته. ووقع الحادث في بيت عوا جنوب غرب الخليل، الواقعة في جنوب الضفة. وقالت الشرطة إنها كانت تبحث عن شخص أطلق النار على حافلة إسرائيلية إلى الجنوب من القدس الأربعاء الماضي ما أسفر عن قتيل وثلاثة جرحى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية هو من سكان بيت عوا ويبلغ من العمر 32 عاماً. ووصفه السكان المحليون لوسائل الإعلام المحلية بأنه يعاني من إعاقة ذهنية.

ونقلت وكالة أنباء معا الإخبارية الفلسطينية عن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، قولها إنها استلمت جثمان شهيد (32 عاماً) من بلدة بيت عوا، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات خاصة إسرائيلية خلال محاصرتها لأحد المنازل في البلدة. وأضافت أنه تم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.

وتدهورت الأوضاع في الضفة منذ بداية الحرب في غزة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023.