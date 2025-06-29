ترامب يتوقع التوصل لوقف حرب غزة خلال أسبوع

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع.

وقال ترامب للصحافيين، خلال فعالية في البيت الأبيض، إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك.

وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وتابع ترامب: «أعتقد أن الأمر قريب.. لقد تحدثت للتو مع بعض الأشخاص المعنيين.. نعتقد أننا سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع المقبل».

على صعيد متصل قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحركة حماس، للاستفادة من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل هذا الأسبوع، من أجل الدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري: «إذا لم نستغل هذه الفرصة وهذا الزخم فستكون فرصة ضائعة من بين فرص كثيرة أتيحت في الماضي القريب. لا نريد أن نشهد ذلك مرة أخرى.

وتابع الأنصاري، في إشارة إلى الهدنة، التي شهدت إطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل، لقد رأينا الضغط الأمريكي وما يمكن أن يحققه. ليس من المستبعد أن يحقق الضغط الأمريكي هدنة جديدة في غزة».

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران هو ما يدعو إلى الأمل.

وكرر غوتيريش مطالبته بتحقيق ثلاث خطوات عاجلة هي الوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، والوصول الإنساني الكامل وبدون أي عراقيل.

في الأثناء لقى ما لا يقل عن 49 شخصاً حتفهم في جميع أنحاء غزة، جراء غارات إسرائيلية، وفقاً لطاقم طبي.

وبدأت الغارات الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الجمعة، واستمرت حتى صباح السبت، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً بالقرب ملعب فلسطين بمدينة غزة، الذي كان يؤوي نازحين، وثمانية آخرين يعيشون في شقق، طبقاً لما ذكره موظفون في مستشفى الشفاء، الذي تم نقل الجثث إليه.

وقتل 6 آخرون في جنوب غزة، عندما أصابت غارة خيمتهم في المواصي، وفقاً للمستشفى. ووفقاً لمسؤولي قطاع الصحة تم نقل أكثر من 20 جثة إلى مستشفى ناصر.

توقيف

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف 6 إسرائيليين بعد مهاجمتهم جنوداً في وسط الضفة الغربية، وجرت عمليات التوقيف قرب قرية كفر مالك، حيث قتل 3 فلسطينيين، وفق السلطة الفلسطينية، عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون القرية.

ورصد جنود عدداً من المدنيين الإسرائيليين كانوا يتجهون في مركبات نحو منطقة مصنفة على أنها عسكرية مغلقة، قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، حسبما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش أنه لدى وصول القوات الأمنية قام عشرات المدنيين الإسرائيليين برشقها بالحجارة، كما اعتدوا على الجنود جسدياً ولفظيا، موضحاً أن المدنيين أنفسهم قاموا بتخريب مركبات قوات الأمن، وحاولوا دهس أفرادها، وأشار الجيش إلى أنه تم في النهاية تفريق التجمع، وألقي القبض على 6 مدنيين إسرائيليين تم تسليمهم للشرطة الإسرائيلية.