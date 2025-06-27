وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار في غزة





أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري وجان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، أهمية استئناف وقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية هناك.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والجهود التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامته.

وشدد الوزير المصري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.