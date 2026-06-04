مقتل 8 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على غزة

قتل ثمانية فلسطينيين، بينهم خمسة من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في وقت مبكر الخميس.

من جانبه أفاد مستشفى الشفاء الطبي غرب المدينة عن استقباله جثث ثمانية أشخاص و15 مصابا اثر الغارات الإسرائيلية، مشيرا الى ان "الشهداء هم منار إبراهيم لبد وحسن رباح لبد وابنائهم محمد ورهف وتميم".

وقال بصل إن طواقمه قامت بـ "نقل شهيدين وعدة إصابات، أحداها خطيرة، بعد غارة على شقة في عمارة بحي تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة.

أصاف أنه تم "نقل شهيد وعدة إصابات إثر غارتين جويتين على منزل وشقة سكنية شمال غرب المدينة".