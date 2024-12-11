غارات إسرائيلية تقتل العشرات في غزة

أودت غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة بحياة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، منهم 25 من عائلة واحدة لقوا حتفهم في غارة استهدفت منزلاً في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن 25 شخصاً بينهم 5 أطفال و5 نساء، لقوا حتفهم في مجزرة جديدة، إثر استهداف الاحتلال منزلاً مكوناً من طوابق عدة لعائلة الكحلوت يؤوي عشرات النازحين، في بيت حانون في تمام الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي، 18.00 ت غ) مساء أمس.

ودفن القتلى في قبر جماعي في بيت حانون. ولُفت الجثث بأغطية، ووضعت أشلاء لعدد من القتلى، في أحد الأغطية. وصفت الجثث بجانب بعضها في القبر الجماعي الذي حفر قرب المنزل المستهدف.

وقال حسين الكفارنة (65 عاماً) وهو نازح يقيم مع زوجته وأبنائه وأحفاده في منزل أقاربه في بيت حانون «تم حفر قبر جماعي على عجل، دفنا كل الشهداء فيه، بينهم أطفال ونساء ورجال وشباب». وأضاف «ما حدث مجزرة حقيقية، قصفوا عمارة الكحلوت بصاروخين وكان عشرات النازحين يحتمون فيها، اعتقدوا أن المنزل آمن، ولا نعرف لماذا قصفوه».

وقالت زوجته ربيعة (59 عاماً) «القصف والانفجارات لا تتوقف، حياتنا جحيم في شمال القطاع».

وفي بيان، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية «بشكل فوري وعاجل بإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة، وخصوصاً في شمال القطاع».

وقال بصل إن كثيراً من الأحداث تقع في شمال القطاع وإن «كثيراً من المجازر تحدث، لا يعلم عنها أحد نتيجة عدم توفر الاتصالات والإنترنت». وأكد أن أكثر من 3700 شخص قتلوا في شمال القطاع، منذ بدء العملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من شهرين.

المنظومة الصحية

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف المنظومة الصحية، بما في ذلك مستشفى كمال عدوان المركز الأخير الذي ما زال يعمل جزئياً في شمال القطاع. وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية «ما زال في المستشفى أكثر من مئة مريض ومصاب، حياتهم في خطر بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل وانقطاع الكهرباء وعدم توفر أدوية ومستلزمات علاجية».

وقال مسعفون في مستشفى العودة، وسط القطاع، لوكالة الأنباء الألمانية، إن سبعة أشخاص قتلوا في هجوم جوي إسرائيلي على منزل في منطقة النصيرات. كما قتل صياد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات.

وقتلت غارة إسرائيلية أخرى فلسطينيين اثنين في مدينة رفح جنوب القطاع، وفقاً لمصادر طبية فلسطينية.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ستة صيادين في وقت مبكر الاثنين أثناء محاولتهم الدخول للبحر في منطقة دير البلح وسط القطاع.