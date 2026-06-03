مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

تجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أمس، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين، فيما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ضغط خلال الأسابيع الأخيرة من أجل شن عملية هجومية في غزة.

وقتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، أمس، إثر استهداف مركبة مدنية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد مستشفى شهداء الأقصى، الذي أوضح أن «شاباً قتل جراء الاستهداف الذي وقع على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة شرق المدينة.

فيما أربعة أصيبوا ووصفت جراح بعضهم بالخطيرة». وأضاف المستشفى أن المصابين نقلوا إلى أقسام الطوارئ لتلقي العلاج، في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها الطواقم الطبية ونقص الإمكانيات المتاحة.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام نقل عن مصدر محلي قوله إن «فلسطينياً قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب شارع العبارة شمال شرقي مدينة خان يونس».

وأضاف أن «قوات الاحتلال اعتقلت شابين كانا برفقة القتيل عقب إطلاق النار على مجموعة من السكان أثناء جمعهم الحطب قرب منطقة العبارة».

وأشار المركز إلى «مقتل فلسطيني وإصابة آخرين فجر أمس جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف نقطة أمنية بحي الفاروق في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة».