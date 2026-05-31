وفاة فلسطيني متأثراً بجراحه إثر إصابته برصاص قوات إسرائيلية





أفاد مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني، اليوم الإثنين، بوفاة شاب فلسطيني متأثرا بجراحه بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليه أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل بحثا عن عمل.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، التي يُقتل فيها فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء محاولته عبور الجدار من أجل العمل.

وقد أعلنت وزارة الصحة في رام الله أن الشاب يدعى محمود العملة، البالغ من العمر 32 عاما.

وأوضحت الوزارة أنه أصيب برصاص الجنود الإسرائيليين صباح يوم الأحد في قرية بيت أولا، الواقعة جنوبي الضفة الغربية بالقرب من مدينة الخليل.

وذكر أطباء ومسعفون أن المصاب تم نقله على وجه السرعة لإجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات الخليل.