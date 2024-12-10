حرب غزة تتجه نحو هدنة وتبادل أسرى

يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان إسرائيل هذا الأسبوع، لعقد مباحثات بشأن التطورات في المنطقة، بخاصة في غزة، حيث تجرى جهود لهدنة وصفقة تبادل أسرى، وسط تفاؤل إسرائيلي حذر بتحقيق الهدنة والتبادل، في حين تواصلت الغارات الإسرائيلية على أنحاء القطاع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت إن سوليفان سيلتقي مسؤولين إسرائيليين للبحث «في جهود إبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف النار في غزة، والتطورات الأخيرة في سوريا، ولإجراء نقاشات بشأن لبنان وإيران».

وأفادت مصادر قريبة من حركة حماس أن وفداً قيادياً في الحركة برئاسة خليل الحية أطلع وزير المخابرات في مصر خلال لقاء عقد الأحد في القاهرة، على جهود «حماس» لإعداد قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقال مصدر قريب من حماس مطلّع على سير المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى هدنة، لوكالة فرانس برس، إن «وفد حماس أطلع وزير المخابرات في مصر اللواء حسن رشاد خلال اللقاء على جهود الحركة بما في ذلك مع الفصائل التي تحتجز عدداً من الأسرى، لجمع معلومات حول الأسرى الإسرائيليين، خصوصاً الأحياء». وأوضح أن حماس «تعدّ قائمة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم عدد من الأسرى المزدوجي الجنسية الإسرائيلية والأمريكية».

وقال: «في حال وافقت إسرائيل على الاقتراح المصري (بشأن تبادل الأسرى)، أعتقد أن صفقة التبادل ستصبح جاهزة للتنفيذ».

وقالت حماس في بيان إنه تمّ خلال اللقاء «بحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة غزة. وأضاف البيان أن «وفد حماس أكد حرصه على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا».

تفاؤل إسرائيلي

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل أكثر تفاؤلاً الآن بشأن إمكانية التوصل لاتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأضاف أن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية بشأن عودة نحو 100 أسير، وأن فرص تحقيق ذلك تحسنت، لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.

وقال ساعر في مؤتمر صحافي «يمكن أن نكون أكثر تفاؤلاً عن ذي قبل، لكننا لم نصل لهذا بعد. آمل في أن نفعل» وكرر موقف إسرائيل المتعلق بتمسكها بإعادة الأسرى قبل الموافقة على إنهاء القتال. وقال «لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة من دون اتفاق بشأن الأسرى».

وعبرت أسر بعض الأسرى عن تفاؤل حذر بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد. وقال منتدى أسر الأسرى والمفقودين إن نتانياهو أبلغهم أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق.

القصف مستمر

في غضون ذلك، قال مسعفون إن الغارات الإسرائيلية على أنحاء القطاع تواصلت خلال الليل وأمس. وأضافوا أن ضربة قتلت أربعة على الأقل قرب مخيم جباليا في شمال القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر، قال مسؤولون صحيون إن فرق الإنقاذ انتشلت 11 جثة لفلسطينيين قتلوا في ضربات إسرائيلية. وقال سكان في مخيم المغازي في وسط القطاع إن دبابات إسرائيلية توغلت في المنطقة الشرقية من المخيم في وقت مبكر من صباح أمس، ما أجبر بعض السكان على الفرار من منازلهم.

وقال مسعفون في وقت لاحق إن هجوماً إسرائيلياً على مخيم المغازي قتل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين أربعة و13 عاماً، بينما أدت غارة جوية على بيت لاهيا في شمال القطاع إلى مقتل ستة أشخاص.