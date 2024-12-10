تسمم أسرى «عتصيون» بسبب وجبات فاسدة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس، إنها رصدت تعرض عدد كبير من معتقلي «عتصيون» لحالات تسمم، جراء وجبات طعام فاسدة قدمتها لهم إدارة المعتقل.

ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية المستقلة عن الهيئة قولها وفقاً لمحاميها بعد محاولات صعبة لزيارة المعتقل التي تمكن منها أول من أمس، أن المعتقلين، بعد وجبات الطعام التي قُدمت لهم، شعروا بآلام شديدة في البطن وإسهال وقيء، وضعف وهزال وإصفرار في الوجه وفقدوا الكثير من السوائل في جسمهم وأصبحوا غير قادرين على الوقوف، كما أن العديد منهم أصيبوا بحالة من الإغماء.

وأضافت الهيئة، أن إدارة السجون تتعمد منذ بدء حرب غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق المعتقلين.