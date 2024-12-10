الجيش الإسرائيلي يقتل مسلحيْن في الضفة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله بمقتل شخصين على الأقل. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجنود الإسرائيليين قاموا بخطف الجثامين. وأكدت الوزارة مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة طوباس. وقالت في بيان، إنها تبلغت «باستشهاد شابين جراء قصف الاحتلال في طوباس».

طائرة مسيّرة

وذكرت الوزارة أن القتيلين هما «خليل مجدي المصري (26 عاماً)، وعدي رضوان دراغمة (32 عاماً)».

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده واجهوا المسلحين، بمساعدة طائرة مسيرة مسلحة، مشيراً إلى أنه تم العثور على مدفع رشاش ومسدسين وقنبلة يدوية بجانب جثث القتلى. وأضاف أنه «تعرّف إلى عدة أشخاص مسلحين خلال نشاط في طوباس للقبض على مشتبه به مطلوب». وبحسب الجيش، تمت «مصادرة أسلحة كانت بحوزة الأشخاص المسلحين، بما في ذلك بندقية «إم 16»، ومسدسان وقنبلة يدوية».

هجمات متكررة

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الثالث من ديسمبر، قتل ثلاثة عناصر في حركة حماس في غارة جوية قرب مدينة طوباس.

وينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات متكررة على شمالي الضفة الغربية، بدعوى ملاحقة مطلوبين أو خلايا مسلحة، يتهمها بالتخطيط لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية.

ولقي ما لا يقل عن 790 فلسطينياً في الضفة حتفهم، إثر هجمات للجيش الإسرائيلي، أو برصاص مستوطنين، منذ اندلاع الحرب في غزة، في السابع من أكتوبر 2023، وفقاً لوزارة الصحة في رام الله.