غارات إسرائيلية وإنذارات تستهدف بلدات جنوب لبنان

كما استهدفت غارة إسرائيلية مركزاً لـ"الهيئة الصحية" في بلدة دير قانون النهر بالجنوب. ووجّه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا، في جنوب لبنان أيضا.

واستهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية صباح اليوم بلدة معروب، مما أسفر عن سقوط إصابات، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان قرية عين قانا إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أعلن وقفا لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمدة عشرة أيام، ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

كما أعلن ترامب في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 15 مايو عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً. وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي.