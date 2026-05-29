نتانياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70 % من قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو: «نحن نحاصر حالياً حركة حماس.. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع.. كما تعلمون، كنا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى 70%.

وذلك في مؤتمر عقد بمستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.

إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس في شمالي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدفين كانا قائدين في الحركة، دون تأكيد أولي من مصادر فلسطينية.

في الأثناء، أعلنت النيابة الإسرائيلية، أمس، توجيه اتهام جديد إلى مستشار نتانياهو، في قضية تسريب معلومات سرية حول الحرب في قطاع غزة.

وفي رسالة وجهها إلى محامي يوناثان أوريش، قال المدعي العام، إن لائحة اتهام سيتم توجيهها إلى الأخير أمام محكمة تل أبيب، لنقل معلومة سرية مع نية المساس بأمن الدولة، وحيازة ونقل معلومة سرية وتدمير أدلة، وفق نسخة من الوثيقة.

وتتصل هذه الاتهامات بقضية تتعلق بتسريب وثيقة سرية، نسبت إلى رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية حصلت على الوثيقة في 2024، في انتهاك للرقابة العسكرية الإسرائيلية.

وأوردت الوثيقة أن حماس لم تكن تولي أهمية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولا لاتفاق هدفه الإفراج عن الرهائن الذين خطفوا في السابع من أكتوبر، خلال هجوم الحركة على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وذكر عدد من وسائل الإعلام، أنه تم تسريب الوثيقة دعماً لفرضية الحكومة القائلة بوجوب التعويل فقط على الضغط العسكري، وليس على مبدأ التفاوض، بغية الإفراج عن الرهائن.