6 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية في غزة

قُتل خمسة فلسطينيين من عناصر شرطة «حماس» وطفل، وأصيب آخرون، أمس، جرّاء قصف نفذته طائرات إسرائيلية استهدف نقطة أمنية وموقعاً للشرطة في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وقالت المديرية ​العامة لشرطة غزة، إن خمسة على ​الأقل من أفرادها وفتى عمره 13 عاماً قتلوا وأصيب آخرون جرّاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً أمنياً في شمال القطاع.

وأوضحت مصادر محلية أن القصف نُفذ بصاروخين من طائرات استطلاع استهدفا نقطة أمنية قرب دوار الـ17 غربي مدينة غزة. في الأثناء أصيب مواطنان فلسطينيان، بنيران مسيرة إسرائيلية في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال قطاع غزة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشار المركز إلى أن «طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة». وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت القوات الإسرائيلية مزارعين فلسطينيين، بعد الاعتداء عليهما والتنكيل بهما، خلال وجود مستوطنين متطرفين، غرب مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن المزارعين أُصيبا بجروح ورضوض وُصفت بالمتوسطة، جرّاء تعرضهما للضرب قبل اعتقالهما.

وفي السياق ذاته، أُصيبت سيدة فلسطينية جرّاء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة البرية ببلدة بني نعيم شرق الخليل.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين اعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأضافت «وفا» أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على ناشطة أجنبية في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، أثناء توثيقها اعتداءاتهم على ممتلكات إحدى العائلات الفلسطينية، كما أطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إتلاف الأشجار والمحاصيل الزراعية.