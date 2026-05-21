واشنطن تهدد الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة بإلغاء التأشيرات بسبب انتخابات الجمعية العامة

تشير برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذ ارفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي برقية تحمل تاريخ ⁠أمس الأربعاء، صدرت تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في القدس بتسليم رسالة مفادها أن ترشح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة "يؤجج التوتر"، ويخاطر بتقويض خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي سيواجه عواقب من واشنطن إذا مضى قدما في ترشحه.

وجاء في ‌البرقية، التي وصفت بأنها حساسة ولكن غير سرية، "لنكون واضحين، سنحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا لم يسحب الوفد الفلسطيني ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة".

ومن بين النقاط التي تضمنتها البرقية الموجهة إلى الدبلوماسيين الأمريكيين، تمت الإشارة ‌إلى قرار وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في سبتمبر 2025 بإلغاء عقوبات ‌التأشيرة المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المعينين في البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في ‌البرقية، التي حظيت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكة (إن.بي.آر) ‌بالسبق في نشر محتواها، "سيكون من المؤسف الاضطرار إلى إعادة النظر في أي خيارات متاحة".

وقال متحدث باسم ‌وزارة الخارجية الأمريكية "نتعامل مع التزاماتنا بموجب ​اتفاقية مقر الأمم المتحدة بمحمل الجد. وبسبب سرية ⁠سجلات التأشيرات، لا نعلق على إجراءات الوزارة المتعلقة بحالات محددة".