إسرائيل تعلن مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.

وقالت مصادر فلسطينية انه منذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن مصادرة 50 ألف دونم، لكن اسرائيل اليوم تصادر 24 ألف دونم دفعة واحدة، اي ما يعادل نصف ما استولت عليه على مدار 23 عاما مضت.

وقالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرا كبيرا لصالح تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.

إلى ذلك عبر 48% من عينة في إسرائيل عن معارضتهم الاستيطان في قطاع غزة حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم.







