12 قتيلاً في قصف إسرائيلي على غزة

لا يزال مسلسل الموت مستمراً في غزة، إذ أسقطت النيران الإسرائيلية 12 قتيلاً في قصف على مختلف المناطق في القطاع، فيما شددت الأمم المتحدة على أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة للأسبوع الـ 16 على التوالي.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 12 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي، أمس، في قصف استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل، إنه تم نقل 12 قتيلاً، وعشرات المصابين بنيران وغارات القوات الإسرائيلية إلى المستشفيات، من بينهم 8 قتلى من منتظري المساعدات.

ولفت بصل إلى نقل 5 قتلى، و15 مصاباً إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار في اتجاههم، حيث كانوا يتجمعون على طريق صلاح الدين الرئيسي قرب مفترق نتساريم قرب مركز للمساعدات في منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع.

وأوضح بصل أن 4 إصابات خطيرة بين الجرحى، مشيراً إلى أن آلاف الفلسطينيين تجمعوا في ساعة مبكرة من صباح أمس في محاولة للحصول على بعض المواد الغذائية من مركز المساعدات.

وأشار بصل أيضاً إلى 3 قتلى على الأقل، وأكثر من 20 إصابة بنيران القوات الإسرائيلية قرب دوار العلم في شمال غرب رفح جنوب القطاع، ونُقل الضحايا والمصابون إلى مستشفى ناصر بخان يونس.

وأوضح أن المستشفى نفسه استقبل قتيلاً وعدداً من الإصابات في غارة جوية إسرائيلية، صباح أمس، في شارع الطينة في خان يونس.

وأورد بصل أن 3 أشقاء من عائلة عبيد قتلوا في غارة جوية إسرائيلية، صباح أمس، استهدفت منزلاً في منطقة المنصورة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ونُقل القتلى والمصابون إلى مستشفى المعمداني في البلدة القديمة في مدينة غزة.

ونسف الجيش الإسرائيلي بالمتفجرات أكثر من 10 منازل في مناطق الشجاعية والزيتون والتفاح في شرق مدينة غزة، كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة ليلاً وصباح السبت في غزة وجباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع، وفق بصل.

تدمير

وأعلنت حركة الجهاد، أمس، تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بعبوة برميلية في منطقة السناطي شرق مدينة خان يونس.

وأضافت أنها أطلقت قذائف هاون وصواريخ من نوع 107 باتجاه جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين غرب بيت لاهيا، وشرق مخيم جباليا في شمال القطاع غزة.

منع

في الأثناء، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعاً، مشيراً إلى أن مسؤولي المنظمة الدولية تمكنوا من استعادة كمية من الوقود كانت موجودة بالفعل بقطاع غزة من محطة التحرير في رفح.

وقال إنه تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود إلى مرافق عامة في جنوب قطاع غزة، ما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه، ومحطات ضخ الصرف الصحي.

وأضاف دوجاريك أنه تم إرسال الوقود أيضاً إلى شمال قطاع غزة، إلا أن عدم استقرار الوقود ونقص الوقود يتسبب في تقييد العمليات، ويؤدي إلى تراجع عدد ساعات العمل وقدرة العمل.

ولفت إلى أن مسؤولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة يقولون أيضاً إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمر إخلاء جديداً لاثنين من الأحياء، اللذين يوجد بهما مئات العائلات في محافظة غزة، بزعم إطلاق صواريخ فلسطينية من تلك المنطقة.