إسرائيل تقتل 23 فلسطينياً بغزة وتقصف مركبة بالضفة

لقي 23 فلسطينياً على الأقل حتفهم في أنحاء قطاع غزة، معظمهم في بلدة بيت لاهيا شمالي للقطاع، في غارات للجيش الإسرائيلي، في وقت أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في جنوب القطاع.

وقال مسعفون أن ثمانية من هؤلاء لاقوا حتفهم في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، وأن أربعة آخرين قضوا في أماكن أخرى من مدينة غزة. وقالوا إن ضربة جوية إسرائيلية لاحقة تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في مخيم جباليا.

وذكروا أن ضربة جوية أخرى على مدرسة الفلاح التي تؤوي عائلات نازحة في حي الزيتون بمدينة غزة قتلت ستة أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين، وأضافوا أن ثلاث نساء قُتلن في رفح في أقصى الجنوب بنيران طائرة إسرائيلية مسيرة.

أوامر إجلاء

وأدت إنذارات الإخلاء في الجنوب إلى نزوح عائلات سريعاً، معظمهم قبل الفجر، متجهين غرباً.

في الضفة الغربية، لقي فلسطينيان حتفهما وأصيب ثالث نتيجة قصف إسرائيلي لمركبة فلسطينية في بلدة عقابا شمال الضفة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت في بيان مقتضب إن شخصين قتلا وأصيب ثالث إصابة متوسطة في الأطراف السفلية، نقلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء قصف إسرائيلي لسيارة قرب بلدة عقابا.