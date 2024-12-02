بريطانيا تعتزم زيادة مساعداتها لغزة وسط أزمة إنسانية

ستزيد الحكومة البريطانية بمقدار 19 مليون جنيه إسترليني (حوالي 22,8 مليون يورو) مساعداتها الإنسانية لغزة حيث الوضع "كارثي"، حسبما أعلنت اليوم الاثنين وزيرة التنمية أنيليز دودز التي تتوجه إلى القاهرة لحضور مؤتمر حول هذا الموضوع.

وقالت الوزيرة في بيان نشر قبل مؤتمر القاهرة الاثنين "سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى" في فصل الشتاء، مضيفة "سيكون مؤتمر القاهرة فرصة (...) لاقتراح حلول ملموسة للأزمة الإنسانية".

وشددت على ضرورة "تحرك إسرائيل فورا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا عوائق"، في وقت تتهم منظمات إنسانية دولية السلطات الإسرائيلية بمنع شاحنات المساعدات من الدخول بأعداد كافية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ينقسم هذا التمويل البريطاني الجديد إلى 12 مليون جنيه إسترليني لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأغذية العالمي، و7 ملايين جنيه إسترليني لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني الأحد أن الأونروا علّقت إدخال المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية.

في المجموع، خصصت المملكة المتحدة 99 مليون جنيه إسترليني (120 مليون يورو) من أجل المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، وفق ما ذكرت الحكومة. وبعد القاهرة، من المقرر أن تزور وزيرة التنمية الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.