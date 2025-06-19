غزة.. ضحايا مع استمرار «مصيدة المساعدات»

أفادت مصادر طبية بمقتل 30 فلسطينياً 16 منهم بالقرب من نقاط توزيع المساعدات الأمريكية إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، «قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الجيش الإسرائيلي منزلاً في محيط مسجد علي بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة».

وأشار إلى «مقتل 6 مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة». وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات كبيرة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ناجمة عن نسف الجيش الإسرائيلي منازل سكنية.

وكشف المركز عن مقتل 16 فلسطينياً وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف إسرائيل المجوّعين الذين يترقبون المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، والتي باتت مصيدة لتجميع الجوعى وقتلهم، بحسب ما يقول الفلسطينيون وتؤكده هيئات دولية.

إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس، من أن استمرار منع الجيش الإسرائيلي وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يهدد بتوقف عملها خلال 3 أيام.

وقالت الوزارة في بيان إن «الجيش الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول لأماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء (عمليات عسكرية)».

وأضافت: «إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل، حيث تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة». وأوضحت الوزارة أن الكميات المتوفرة من الوقود داخل المستشفيات «لا تكفي سوى 3 أيام فقط».