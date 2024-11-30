أزمة جوع ونزوح خطيرة في غزة

وام، و«وكالات»



أعلن برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الجوع تتفاقم في أنحاء قطاع غزة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل تواصل الحرب والحصار الإسرائيلي للقطاع، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في القطاع ارتفعت بنسبة تزيد على 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

ونقل البيان عن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» قوله، إن العملية العسكرية الجارية في شمال غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية.

وقالت الوكالة الجمعة، إن غزة تعرضت خلال العام الماضي لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية. وأضافت، إن محنة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال «أطول أزمة لجوء لم تحل» في العالم، مشيرة إلى أنه تم تأسيس أونروا لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة في أنحاء القطاع، لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم، وبخاصة المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي في محافظة شمال غزة.

ووفقاً لآخر تحديث لمكتب «أوتشا»، الصادر الجمعة، فإنه في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، أجبر النقص الحاد في غاز الطهي الأسر على الاعتماد على حرق النفايات كوقود، ما يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، في وقت أصبحت خدمات الرعاية الصحية محدودة للغاية.

ونقل «أوتشا» عن الشركاء الإنسانيين إفادتهم بوجود نقص حاد في المأوى المناسب لمئات الآلاف من النازحين بسبب الأعمال العدائية في أنحاء غزة.