51 قتيلاً و220 جريحاً في مجزرة ضد الجياع شمال غزة

لا تزال غزة مسرحاً لمسلسل الدماء والموت، إذ قتل 51 فلسطينياً، وأصيب المئات بنيران إسرائيل قرب مركز لتوزيع المساعدات، فيما كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن كل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في شمال القطاع أصبحت خارج الخدمة.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مقتل 51 فلسطينياً على الأقل وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، قرب مركز لتوزيع المساعدات في خان يونس، واصفاً إياها بأنها «مجزرة ضد الجياع».

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه تم نقل 51 قتيلاً على الأقل وأكثر من 200 مصاب، من بينهم أطفال، إلى مستشفى ناصر بخان يونس، عندما أطلقت إسرائيل النار على الآلاف الذين تجمعوا قرب مركز مساعدات لتوزيع الدقيق قرب محطة التحلية في شرق خان يونس.

وأضاف أن إطلاق النار بدأ قرابة الساعة الثامنة و35 دقيقة، من مسيرات، وبعد دقائق أطلقت دبابات إسرائيلية قذائف ضد الحشود، واصفاً إطلاق النار بأنه مجزرة ضد الجياع.

وذكر مدير عام المستشفيات الميدانية في غزة، الطبيب مروان الهمص، أن ممرات مستشفى ناصر مليئة بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى، مضيفاً أن العديد من المصابين يموتون بسبب عدم توفر العلاج، ولا توجد إمكانات لإجراء عمليات جراحية.

في مستشفى ناصر، تظهر لقطات فيديو جمعاً من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجنازة على عدد من القتلى.

وقال شهود، إن دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية تتمركز على بعد أقل من كيلومتر شرق منطقة محطة التحلية في خان يونس، فيما تحلق طائرات إسرائيلية مسيرة على ارتفاعات منخفضة فوق المنطقة.

عجز إمدادات

في السياق، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، إنهم تلقوا تقارير عن سقوط عدد كبير من الفلسطينيين أثناء انتظارهم إمدادات غذائية.

وذكر ثانوس جارجافانيس، مسؤول الطوارئ في المنظمة، أن هذا الحادث نتيجة مبادرة أخرى لتوزيع المساعدات الغذائية، مضيفاً: هناك ارتباط وثيق بين مواقع توزيع المساعدات الغذائية الأربعة المعلن عنها وحوادث الإصابات الجماعية، مشيراً إلى أن معظم الإصابات الخطيرة في الأيام القليلة الماضية نجمت عن طلقات نارية.

ولفت جارجافانيس، إلى أن منظمة الصحة العالمية تواجه عجزاً في الإمدادات العلاجية لعلاج سوء التغذية، مضيفاً: نعاني من نقص حاد في تركيبات التغذية العلاجية، ونحاول ترشيد استخدامها.

إلى ذلك، أكد الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، أن جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة، ولا تقدم الخدمات حالياً سوى نقطة طبية واحدة تعمل بشكل جزئي، قائلاً: النظام الصحي في غزة يواجه انهياراً كاملاً، حيث لم يبق سوى 17 مستشفى من أصل 36، تعمل جزئياً، من بينها أربعة فقط تعد مراكز إحالة رئيسية، منها مجمع ناصر الطبي، الذي يواجه خطر التوقف لوقوعه ضمن منطقة إخلاء أعلن عنها في 12 يونيو.

جهود تهدئة

سياسياً، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن جهود بلاده مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل عن الأنصاري قوله: الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور وهذا ما حذرنا منه.. على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، معرباً عن قلقه إزاء الاستهداف الممنهج لطالبي المساعدات في غزة.