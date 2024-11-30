مقتل ثلاثة عمال من "وورلد سنترال كيتشن" بغارة إسرائيلية والمنظمة تعلق عملياتها

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت مقتل ثلاثة عاملين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) غير الحكومية في غارة جوية إسرائيلية في جنوب القطاع بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قتل "إرهابيا"وأعلنت المنظمة تعليق عملياتها .

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إنه تم نقل "خمسة شهداء على الأقل، بينهم ثلاثة من العاملين في المطبخ العالمي" جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي سيارتهم التي كانت تسير في شارع صلاح الدين الرئيسي، في شمال شرق مدينة خان يونس.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه شن غارة على "مركبة كان يستقلها إرهابي شارك في مجزرة 7 أكتوبر"، مضيفا أنه "يتم التدقيق في الادعاء بأن الإرهابي كان في الوقت نفسه عاملا بمنظمة وورلد سنترال كيتشن".

وقال الجيش في البيان إن العامل كان "إرهابيا" "تسلّل إلى إسرائيل وشارك في مجزرة السابع من أكتوبر في كيبوتس نير عوز"، كما "عمل لحساب منظمة وورلد سنترال كيتشن".

ودعا ممثلون لوحدة في الجيش الإسرائيلي مكلّفة الإشراف على تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة "مسؤولين كبارا في المجتمع الدولي وإدارة "وورلد سنترال كيتشن" إلى توضيح المسألة وإعطاء توجيهات بإجراء تدقيق عاجل في ما يتعلّق بتوظيف عمّال شاركوا في السابع من أكتوبر".

ولاحقا أصدرت "وورلد سنترال كيتشن" بيانا أعلنت فيه تعليق عملياتها في غزة بعد ضربة إسرائيلية.

وجاء في البيان أن المنظمة التي تتّخذ من الولايات المتحدة مقرا "لا علم لها بأن أحدا ممن كانوا في السيارة له صلة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر".

وقال محمود بصل إن القتلى الثلاثة العاملين في المنظمة هم "عازم أبو دقة وهو مدير قسم المطابخ الاجتماعية في المطبخ العالمي بجنوب قطاع غزة، وعاهد عزمي قديح، ومحمد عادل النملة".

وأشار إلى أن السيارة المستهدفة كانت "مميزة بشعار المطبخ ومكشوفة للاحتلال وخصوصا أن طائرته المسيرة تحوم فوق كل شبر في قطاع غزة".

وذكر شهود عيان أن السيارة المستهدفة كانت خلف قافلة لمركبات تقل مساعدات.

وفي أبريل، قتل سبعة عاملين في "وورلد سنترال كيتشن" في ضربة إسرائيلية في غزة، ليقر الجيش الاسرائيلي يومها بارتكابه "خطأ كبيرا".