إسرائيل تسحب قوات من غزة وترسل تعزيزات إلى حدود الأردن ومصر

سحب الجيش الإسرائيلي قوات الفرقة 98 ولواء ناحال من قطاع غزة، ليُعيد نشرها في جبهات أخرى مع استمرار هجومه الواسع على إيران منذ الجمعة الماضية، وفقاً لما أوردته إذاعة الجيش.

وأوضحت الإذاعة أن الجيش ترك 4 فرق أخرى في غزة، بعدما سحب هذه الفرقة التي تضم نخبة من المظليين والكوماندوز، والتي كانت تنفذ عمليات في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما انسحب لواء ناحال من قطاع غزة وانتقل إلى الضفة الغربية، ليحل محل قوات جرى استدعاؤها لتنفيذ مهام الإنقاذ والطوارئ في المواقع التي تستهدفها الهجمات الصاروخية الإيرانية.

من ناحية أخرى، قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته على الحدود مع الأردن «تحسباً لمحاولة ميليشيات موالية لإيران التسلل براً للانتقام من العمليات الإسرائيلية داخل إيران»، كما زاد عدد قواته على الحدود مع مصر، حسب إذاعة الجيش.

وأطلقت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت قادة عسكريين كباراً وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت أضراراً في عدة مدن إسرائيلية.

وقال محللون إن المعطيات الحالية تشير إلى أن المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل يتجه إلى تحويل جبهة غزة إلى جبهة ثانوية، مقابل اعتباره إيران الجبهة الرئيسة في المواجهة، وهو ما يعني برأيهم أن الجهود العسكرية والاستخباراتية ستنصب بشكل متزايد على مواجهة إيران وأنصارها.