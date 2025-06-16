غزة.. ضحايا خلف غبار الحرب والقصف يحصد الجوعى

قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، معظمهم جياع قضوا قرب نقاط توزيع مساعدات غذائية أقيمت تحت إشراف إسرائيلي-أمريكي، في وقت فاقم الحصار من بؤس الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن أكثر من 65 فلسطينياً لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم ما لا يقل عن 25 شخصاً قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مواقع توزيع مساعدات في رفح والنصيرات، فيما أصيب نحو 315 آخرين بجروح متفاوتة.

ووقعت الحادثة الأشد دموية قرب نقطة أنشأتها ما تُعرف بـ «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي جهة تشرف عليها الولايات المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن إطلاق النار المتكرر على المدنيين العزل الذين يصطفون للحصول على الطعام «يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني»، ودعت إلى فتح ممرات إنسانية آمنة وفورية.

وفيما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، خصوصاً في دير البلح ومحيط خان يونس، تحذر المنظمات الإنسانية من مجاعة وشيكة، حيث تشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 90 % من سكان القطاع باتوا يفتقدون الغذاء الكافي، مع ازدياد حالات سوء التغذية بين الأطفال والرضع.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشتت فيه الأنظار الدولية بفعل التصعيد بين إسرائيل وإيران، ما أثار مخاوف الفلسطينيين من أن تتحول غزة إلى «حرب منسية» وسط صخب التحولات الإقليمية.

احتجاجات

في هذه الأثناء، تواصلت الاحتجاجات والتظاهرات في عدة عواصم، حيث شهدت مدينة لاهاي الهولندية مظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 150 ألف شخص، نظموا سلسلة بشرية حملت عنوان «الخط الأحمر لغزة»، تنديداً بما وصفوه بـ«الجرائم المستمرة في القطاع».

وكان معظم المتظاهرين يرتدون ملابس باللون الأحمر للتعبير عن «الخط الأحمر» الذي تجاوزته القوات الإسرائيلية، بارتكابها ما وصفها المحتجون بأنها إبادة جماعية في غزة.

وقال المنظمون إن نحو 150 ألف شخص شاركوا في المسيرة، ما يجعلها أكبر تظاهرة تشهدها هولندا منذ 20 عاماً. وقدر صحفيون عدد المشاركين بأكثر من 100 ألف شخص.

وطالب المتظاهرون الحكومة الهولندية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل، التي تواصل حصار غزة ومنع دخول المساعدات والصحافيين الدوليين.